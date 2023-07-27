FIE нарушила свой регламент, отдав победу украинке над россиянкой на чемпионате мира

Международная федерация фехтования (FIE) нарушила свой регламент, отдав победу украинке Ольге Харлан над россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира.

Встреча 1/32 финала чемпионата мира завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки. После поединка россиянка собиралась подойти к сопернице, однако Харлан выставила саблю вперёд, не подпустив Смирнову к себе. После этого украинская саблистка покинула дорожку.

Анна Смирнова около часа ждала соперницу на дорожке, ведь, согласно регламенту FIE, спортсмены обязаны отсалютовать друг другу и пожать руки после поединка. Только при условии этого поединок считается завершённым. По регламенту судьи должны наказать провинившегося спортсмена, вплоть до дисквалификации. Однако на официальном сайте FIE уже зафиксировано, что в следующий этап чемпионата мира прошла украинская спортсменка.

Видео отказа Харлан пожимать руку Смирновой: