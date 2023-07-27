FIE присудила Харлан поражение в следующем матче после скандала со Смирновой

Международная федерация фехтования (FIE) присудила украинской саблистке Ольге Харлан поражение в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию. В следующую стадию турнира без борьбы прошла Йоана Илиева из Болгарии.

Поражение Харлан было присуждено в следующем матче после скандала с российской фехтовальщицей Анной Смирновой. Встреча 1/32 финала чемпионата мира завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки. После поединка россиянка собиралась подойти к сопернице, чтобы пожать руку, однако Харлан выставила саблю вперёд, не подпустив Смирнову к себе. После этого украинская саблистка покинула дорожку.

Анна Смирнова около часа ждала соперницу на дорожке, ведь, согласно регламенту FIE, спортсмены обязаны отсалютовать друг другу и пожать руки после поединка. Только в этом случае поединок считается завершённым. По регламенту судьи должны наказывать провинившегося спортсмена в такой ситуации, вплоть до дисквалификации.

Украинская фехтовальщица не пожала руку россиянке. Видео: