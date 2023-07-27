«Провокация спортсменки под нейтральным флагом». Минспорта Украины — о скандале с Харлан

Член исполкома Международной федерации фехтования, министр молодёжи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина заранее предупредила организаторов чемпионата мира по фехтованию о том, что спортсмены не будут пожимать руку нейтральным атлетам из России.
«Вчера была встреча федерации фехтования Украины – президента, главного тренера – с членами международной федерации. Они также подчеркнули, что наши спортсмены не будут пожимать руку, а предоставят «салют», поздравят и уйдут с дорожки. То, что мы видели – это провокация спортсменки под нейтральным флагом. Мы видели, что она совершала [именно] провокацию против Ольги Харлан», – приводит слова Гутцайта Суспільне Спорт.
Напомним, в 1/32 финала чемпионата мира украинка Ольга Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула дорожку. После этого Анна более 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей.
- 27 июля 2023
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