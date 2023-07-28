Колесников: это стереотип, что Олимпийские игры — нечто важное. Всё упирается в политику

Российский пловец, двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года Климент Колесников рассказал, как изменилось его отношение к Олимпиаде.
«С детства всегда так — у каждого мечта завоевать олимпийское золото, это даже навязчивая мысль. Но, когда начинаешь заниматься профессионально, появляются успехи в плавании, ты для себя выстраиваешь определённую цепочку, ступеньки, по которым взбираешься, и представляешь Олимпийские игры более реальными.
У меня нет мыслей о завершении карьеры, если нас не допустят на Олимпиаду, в силу того что у нас появляется всё больше и больше альтернатив. С одной стороны, хочется выступать с иностранцами, конкурировать именно в одном месте и в одно время, но если так всё складывается… Есть не одно количество альтернативных соревнований, где можно выступать, показывать себя. Там результаты будут приравниваться к зарубежным и вноситься в мировые протоколы.
Олимпиада уже не имеет такого, как раньше, потому что начались все политические движения. Самый главный принцип теряет смысл. У меня просто изначально не было такого представления об Олимпиаде как о чём-то святом. Когда я маленький был, да, считал это чем-то нереальным. Когда попадаешь туда, понимаешь, что ничего такого особенного нет. Просто навязчивый стереотип, что Олимпийские игры — нечто важное. Всё упирается в политические схемы», — приводит слова спортсмена «РИА Новости Спорт».
Напомним, вчера Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. Он преодолел её за 23,55 секунды: прошлый рекорд составлял 23,71 секунды.
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