Прямо сейчас Климент Колесников — один из лучших в мире. Он должен был поехать на главный турнир сезона!

Российский пловец установил мировой рекорд в изоляции. Позор, что его не пустили на ЧМ!

Российский пловец Климент Колесников сейчас выступает в финале Кубка России в Казани, но на локальном, казалось бы, старте качает и взрывает весь мир, следящий за новостями водных видов спорта. Да-да, весь мир!

В среду, 26 июля, Климент в Казани заткнул за пояс новоявленного чемпиона мира на дистанции 100 метров на спине. Заочно, конечно, но всё же. Райан Мёрфи в Фукуоке выиграл золото со временем 52,22. А Колесников показал куда более стремительные 51,82. Довольно близко к мировому рекорду.

Ну а в четверг, 27 июля, Климент мировой рекорд всё-таки установил. Но на дистанции, которая вдвое короче вчерашней. Причём произошло это даже не в финальном заплыве, а на стадии полуфинала, когда вроде бы выкладываться изо всех сил пока не требуется. Но Колесников был безупречен – 23,55.

Прежний рекорд продержался чуть больше года. Хантер Армстронг проплыл 50 метров на спине за 23,71. Получается, Климент снял сразу 16 сотых секунды.

Сейчас уже нет сомнений, что международная федерация World Aquatics утвердит рекордное время, показанное в Казани, ведь прецедент уже был. Мировые спортивные чиновники меньше месяца назад уже утверждали рекорды того же Колесникова и Евгении Чикуновой, показанные на внутрироссийских стартах уже после введения санкций.

Таким образом, прямо сейчас Евгений Колесников является обладателем уже двух мировых рекордов. Оба установлены на дистанции 50 метров на спине: на короткой воде (в 25-метровом бассейне) и в классическом 50-метровом.

Эти рекорды лишь подтверждают простую и понятную мысль: прямо сейчас Климент Колесников – один из лучших пловцов в мире. И то, что World Aquatics не пустила его на чемпионат мира, при том, что в некоторых других видах спорта россиян, пусть и под нейтральным флагом, допускают, – это позор.

Долго ли этот позор ещё будет продолжаться?