Мужская сборная США выиграла эстафету 4х100 м комплексом на ЧМ по водным видам спорта

Мужская команда США одержала победу в эстафете 4х100 метров комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония).

Американские пловцы Райан Мёрфи, Ник Финк, Дэйр Роуз и Джек Алекси преодолели дистанцию за 3 минуты 27,20 секунды, установив рекорд соревнований. Второй стала сборная Китая, в составе которой выступили Сюй Цзяюй, Цинь Хайян, Ван Чанхао и Пань Чжаньлэ. Китайские спортсмены уступили победителям 1,80 секунды. Бронзовые медали завоевали пловцы из Австралии Брэдли Вудворд, Зак Стабблти-Кук, Мэттью Темпл и Кайл Челмерс. Их отставание от сборной США составило 2,42 секунды.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта завершился сегодня, 30 июля. Победу в медальном зачёте одержала сборная Китая, завоевавшая 39 наград (19 золотых медалей).