Литовка Рута Мейлютите установила мировой рекорд в плавании на 50 м брассом

Олимпийская чемпионка 2012 года, литовская пловчиха Рута Мейлютите одержала победу в соревнованиях на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония).
Результат литовской спортсменки составил 29,16 секунды. Таким образом, Мейлютите превзошла мировой рекорд, который был установлен итальянкой Бенедеттой Пилато в 2021 году и составлял 29,3 секунды. Примечательно, что в полуфинале чемпионата мира в Фукуоке литовка повторила результат Пилато.
Второе место в финальном заплыве заняла представительница США Лилли Кинг, уступившая победительнице 0,78 секунды. Третье место заняла обладательница прошлого мирового рекорда Пилато (+0,88).
Напомним, Рута Мейлютите — единственная обладательница медали Олимпийских игр в плавании в истории Литвы.
- 30 июля 2023
-
15:00
-
14:38
-
13:48
-
13:45
-
13:32
-
12:28
-
11:16
-
10:59
-
10:04
- 29 июля 2023
-
23:17
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:52
-
22:08
-
21:58
-
21:41
-
21:39
-
20:35
-
19:57
-
18:54
-
18:47
-
18:33
-
18:00
-
17:40
-
16:50
-
16:33
-
16:00
-
15:44
-
15:42
-
15:00
-
14:52
-
14:40
-
13:56
-
13:26