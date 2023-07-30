Литовка Рута Мейлютите установила мировой рекорд в плавании на 50 м брассом

Олимпийская чемпионка 2012 года, литовская пловчиха Рута Мейлютите одержала победу в соревнованиях на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке (Япония).

Результат литовской спортсменки составил 29,16 секунды. Таким образом, Мейлютите превзошла мировой рекорд, который был установлен итальянкой Бенедеттой Пилато в 2021 году и составлял 29,3 секунды. Примечательно, что в полуфинале чемпионата мира в Фукуоке литовка повторила результат Пилато.

Второе место в финальном заплыве заняла представительница США Лилли Кинг, уступившая победительнице 0,78 секунды. Третье место заняла обладательница прошлого мирового рекорда Пилато (+0,88).

Напомним, Рута Мейлютите — единственная обладательница медали Олимпийских игр в плавании в истории Литвы.