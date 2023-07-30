Дарья Устинова сломала нос и пропустит ближайшие старты

Призёр чемпионата мира по плаванию, российская пловчиха Дарья Устинова рассказала, что получила перелом носа и теперь пропустит ближайшие соревнования.
«Я сломала нос. Так что без комбинашки. И без сорев в Кемерове. Отпуск объявляю открытым», – написала Устинова в своём телеграм-канале.
Фото: Из личного архива Дарьи Устиновой
Происшествие произошло во время празднования дня рождения подруги, у стула, на котором сидела спортсменка, подкосились ножки, и пловчиха ударилась о стол во время падения.
Вчера, 29 июля, на дистанции 100 метров на спине у женщин на Кубке России – 2023 в Казани Дарья Устинова завоевала бронзовую награду с результатом 1:01.43, с результатом 59.06 победила Мария Каменева, второе место с результатом 1:00.51 заняла Анастасия Шкурдай, представляющая Республику Беларусь, а также второе место среди россиянок и серебряную медаль завоевала Елизавета Агапитова с результатом 1:01.19.
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