Действующая обладательница женского Кубка мира по шахматам Костенюк вылетела в 1/16 финала

Гроссмейстер Александра Костенюк завершила выступление в женском Кубке мира по шахматам.

В 1/16 финала турнира Костенюк встречалась с Теодорой Иньяц из Сербии. Обе партии с классическим контролем времени завершились вничью, и шахматистки продолжили борьбу в тай-брейке. В первой партии в быстрые шахматы Костенюк уступила чёрными фигурами, сдавшись за несколько ходов до мата. Белыми фигурами Александра не сумела взять реванш, проиграв во второй раз.

На Кубке мира 2021 года Костенюк одержала уверенную победу, выиграв все матчи без тай-брейков. В 2023 году Александра сменила спортивное гражданство, шахматистка выступает под флагом Швейцарии.

Кубок мира 2023 года проходит в Баку (Азербайджан). Параллельно проводятся мужской и женский турниры.