В 1/16 финала Кубка мира по шахматам сыграют три россиянина

Сегодня, 7 августа, проходят решающие партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам. В тай-брейках участвовали четыре российских шахматиста.

Ян Непомнящий одолел азербайджанца Рауфа Мамедова. В первой партии в быстрые шахматы россиянин одержал победу чёрными фигурами, а вторая партия завершилась мирным исходом.

Андрей Есипенко играл с испанцем Франсиско Вальехо. Российский гроссмейстер одержал победу в обеих партиях тай-брейка.

Пётр Свидлер победил нидерландца Йордена ван Фореста. В первой партии тай-брейка россиянин одержал победу чёрными фигурами, а вторая встреча завершилась вничью.

С дистанции сошёл россиянин Никита Витюгов. Он уступил представителю Венгрии Ференцу Беркешу, проиграв белыми фигурами и сыграв вничью чёрными.