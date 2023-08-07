В 1/16 финала Кубка мира по шахматам сыграют три россиянина
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Сегодня, 7 августа, проходят решающие партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам. В тай-брейках участвовали четыре российских шахматиста.
Ян Непомнящий одолел азербайджанца Рауфа Мамедова. В первой партии в быстрые шахматы россиянин одержал победу чёрными фигурами, а вторая партия завершилась мирным исходом.
Андрей Есипенко играл с испанцем Франсиско Вальехо. Российский гроссмейстер одержал победу в обеих партиях тай-брейка.
Пётр Свидлер победил нидерландца Йордена ван Фореста. В первой партии тай-брейка россиянин одержал победу чёрными фигурами, а вторая встреча завершилась вничью.
С дистанции сошёл россиянин Никита Витюгов. Он уступил представителю Венгрии Ференцу Беркешу, проиграв белыми фигурами и сыграв вничью чёрными.
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