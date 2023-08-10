Примите участие в спортивных активностях в парке «Зарядье»

С 4 августа по 10 сентября на площадке Московского урбанистического форума в парке «Зарядье» будут проходить различные спортивные активности: звёзды фигурного катания проведут серию открытых тренировок, а футболисты покажут болельщикам мастер-классы.
Помимо этого, каждый день в «Зарядье» проходят разнообразные занятия для всех желающих: от функциональных тренировок и общей физической подготовки до растяжки и йоги на парящем мосту.
11 августа Алексей Смертин, экс-футболист «Локомотива», «Челси» и национальной команды, советник президента Российского футбольного союза, поделится с фанатами жизненным опытом, расскажет, как и для чего развивать командный дух, как правильно ставить цели и достигать их, а также о том, как найти баланс в работе и личной жизни.
Вход свободный.
Подробности — на сайте Московского урбанистического форума в разделе площадки «Зарядье».
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