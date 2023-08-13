Магнус Карлсен выиграл вторую партию матча с Василием Иванчуком и вышел в 1/4 финала КМ

Норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выиграл вторую партию матча 1/8 финала Кубка мира, который проходит в Баку (Азербайджан). Соперником норвежца на этой стадии турнира является украинский шахматист Василий Иванчук.

В первой партии победу также одержал Карлсен. Таким образом, норвежский гроссмейстер вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам.

Кубок мира по шахматам 2023 года проходит с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. На турнире 2021 года он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).