Магнус Карлсен выиграл вторую партию матча с Василием Иванчуком и вышел в 1/4 финала КМ
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Норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выиграл вторую партию матча 1/8 финала Кубка мира, который проходит в Баку (Азербайджан). Соперником норвежца на этой стадии турнира является украинский шахматист Василий Иванчук.
В первой партии победу также одержал Карлсен. Таким образом, норвежский гроссмейстер вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам.
Кубок мира по шахматам 2023 года проходит с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. На турнире 2021 года он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).
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