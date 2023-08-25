Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 25 августа, медальный зачёт

В пятницу, 25 августа, на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), были разыграны четыре комплекта медалей. Победы одержали Юлимар Рохас из Венесуэлы, японка Харука Китагути, Шерика Джексон из Ямайки и американец Ноа Лайлз.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Женщины. Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,08.

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 15,00.

3. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,96.

Женщины. Метание копья

1. Харука Китагути (Япония) – 66,73.

2. Флор Денис Руис Уртадо (Колумбия) – 65,47.

3. Маккензи Литтл (Австралия) – 63,38.

Женщины. 200 метров

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,41.

2. Габриэль Томас (США) – 21,81.

3. Ша'Карри Ричардсон (США) – 21,92.

Мужчины. 200 метров

1. Ноа Лайлз (США) – 19,52.

2. Эррион Найтон (США) – 19,75.

3. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,81.

После семи дней соревнований в медальном зачёте лидирует команда США. На её счету 23 медали, из которых восемь золотых, восемь серебряных и семь бронзовых. На вторую строчку с четырьмя золотыми медалями поднялась команда Испании, а замыкает тройку Ямайка, на счету которой три золота, три серебра и три бронзы.

Медальный зачёт