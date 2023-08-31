Сборная Украины снялась с Евролиги по пляжному футболу из-за участия команды Беларуси

Сборная Украины не будет выступать в мужской Евролиге по пляжному футболу 2023 года, сообщается на официальном сайте Ассоциации пляжного футбола Украины.

Причиной отказа сборной Украины является участие национальной команды Беларуси на турнире под государственным флагом. Руководящий орган пляжного футбола Beach Soccer Worldwide разрешает Беларуси выступать с государственной символикой.

«Ассоциация пляжного футбола Украины в последние месяцы пыталась сделать всё от нас зависящее, чтобы украинская команда смогла представить нашу страну на этом турнире. Но есть приказ Министерства молодежи и спорта Украины, который запрещает участвовать в международных соревнованиях, на которых представлены спортсмены и команды из России и Беларуси», — говорится в заявлении.