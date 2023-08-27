«Кристалл» стал восьмикратным чемпионом России по пляжному футболу, разгромив «Локомотив»

«Кристалл» из Санкт-Петербурга одержал победу над московским «Локомотивом» в финальном матче чемпионата России по пляжному футболу, став восьмикратным победителем турнира. Встреча завершилась со счётом 12:5 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Покером в составе победителей отметился Соареш да Коста Родриго. Дубль оформил Маурисиньо Перейра Браз де Оливейра. Также по голу в ворота москвичей забили Владислав Жариков, Егор Ремизов, Максим Чужков, Игорь Бриштель и Алексей Макаров. Автогол на свой счёт записал Канела Чагас Нестор Брендо из «Локомотива». У железнодорожников отличились: Канела Чагас Нестор Брендо, Филипе Сильва, Владимир Раскин, Никита Чайковский и Ян Пелецкий.
Лучшим игроком матча был признан Соареш да Коста Родриго из «Кристалла».
Пляжный футбол. Чемпионат России. Финальный матч
ПФК «Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 12:5 (2:1, 5:2, 5:2).
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