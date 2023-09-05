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Никита Нагорный сделал 18 сальто подряд на КР по спортивной гимнастике

Никита Нагорный сделал 18 сальто подряд на КР по спортивной гимнастике
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Олимпийский чемпион 2021 года Никита Нагорный сделал 18 сальто подряд в рамках телевизионного челленджа для канала «Матч ТВ». В перерыве между соревнованиями Кубка России по спортивной гимнастике несколько спортсменов, среди которых был Нагорный, поучаствовали в соревновании по наибольшему количеству сальто подряд.

В итоге результат Никиты Нагорного — 18 сальто подряд — остался непревзойдённым. Ближайший преследователь Никиты Мухаммаджон Якубов сделал сальто 10 раз. В итоге победа в соревновании и денежный приз достались олимпийскому чемпиону.

Никита Нагорный родился 12 февраля 1997 года в Ростове-на-Дону. Помимо титулов олимпийского чемпиона 2021 года и серебряного призёра Олимпиады-2016, он является трёхкратным чемпионом мира, восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике.

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