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Бриллиантовая лига, 13-й этап: все результаты соревнований в Брюсселе

Бриллиантовая лига, 13-й этап: все результаты соревнований в Брюсселе
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В Брюсселе (Бельгия) на стадионе имени короля Бодуэна 8 сентября прошёл 13-й этап Бриллиантовой лиги сезона-2023. «Чемпионат» представляет результаты соревнований.

«Бриллиантовая лига»

13-й этап

Брюссель

Мужчины

200 м

1. Кеннет Беднарек (США) — 19,79.

2. Зарнел Хьюз (Великобритания) — 19,82.

3. Андре Де Грасс (Канада) — 19,89.

400 м

1. Рашин Макдоналд (Ямайка) — 44,84.

2. Александер Огандо (Доминиканская Республика) — 44,93.

3. Ховард Бентдал Ингвальдсен (Норвегия) — 45,07.

800 м

1. Джамель Седжати (Алжир) — 1.43,60.

2. Янис Мезиане (Франция) — 1.43,94.

3. Тшеписо Масалела (Ботсвана) — 1.44,03.

2000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 4.43,13 (мировой рекорд).

2. Ринолд Кипкорир Черуйот (Кения) — 4.48,14.

3. Стюарт Максвейн (Австралия) — 4.48,77.

Прыжок с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,10.

2. Сэм Кендрикс (США) — 5,92.

3. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) — 5,92.

Женщины

100 м

1. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) — 10,84.

2. Наташа Моррисон (Ямайка) — 10,95.

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) — 10,97.

200 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) — 21,48.

2. Антоник Страчан (Багамы) — 22,31.

3. Дженна Прандини (США) — 22,47.

400 м

1. Синтия Болинго (Бельгия) — 50,09.

2. Лике Клавер (Нидерланды) — 50,16.

3. Шэмиер Литтл (США) — 50,58.

1500 м

1. Лора Мьюр (Великобритания) — 3.55,34.

2. Кира Магиан (Ирландия) — 3.55,87.

3. Нелли Чепчирчир (Кения) — 3.56,93.

5000 м

1. Лилиан Касайт Ренгерук (Кения) — 14.26,46.

2. Медина Эйса (Эфиопия) — 14.28,94.

3. Нодзоми Танака (Япония) — 14.29,18.

400 м с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) — 52,11.

2. Джанив Расселл (Ямайка) — 53,80.

3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) — 54,10.

Прыжок в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,00.

2. Ангелина Топич (Сербия) — 1,97.

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,94.

Тройной прыжок

1. Шаника Рикеттс (Ямайка) — 15,01.

2. Марина Бех-Романчук (Украина) — 14,57.

3. Теа Лафон (Доминика) — 14,49.

Метание копья

1. Харука Китагути (Япония) — 67,38.

2. Виктория Хадсон (Австрия) — 64,65.

3. Лина Музе-Сирма (Латвия) — 63,00.

Толкание ядра (соревнования прошли 7 сентября)

1. Чейз Или (США) — 20,05.

2. Сара Миттон (Канада) — 19,76.

3. Мэгги Юэн (США) — 19,64.

14-й этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Юджине 16–17 сентября.

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