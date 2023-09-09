Бриллиантовая лига, 13-й этап: все результаты соревнований в Брюсселе

В Брюсселе (Бельгия) на стадионе имени короля Бодуэна 8 сентября прошёл 13-й этап Бриллиантовой лиги сезона-2023. «Чемпионат» представляет результаты соревнований.
«Бриллиантовая лига»
13-й этап
Брюссель
Мужчины
200 м
1. Кеннет Беднарек (США) — 19,79.
2. Зарнел Хьюз (Великобритания) — 19,82.
3. Андре Де Грасс (Канада) — 19,89.
400 м
1. Рашин Макдоналд (Ямайка) — 44,84.
2. Александер Огандо (Доминиканская Республика) — 44,93.
3. Ховард Бентдал Ингвальдсен (Норвегия) — 45,07.
800 м
1. Джамель Седжати (Алжир) — 1.43,60.
2. Янис Мезиане (Франция) — 1.43,94.
3. Тшеписо Масалела (Ботсвана) — 1.44,03.
2000 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 4.43,13 (мировой рекорд).
2. Ринолд Кипкорир Черуйот (Кения) — 4.48,14.
3. Стюарт Максвейн (Австралия) — 4.48,77.
Прыжок с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,10.
2. Сэм Кендрикс (США) — 5,92.
3. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) — 5,92.
Женщины
100 м
1. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) — 10,84.
2. Наташа Моррисон (Ямайка) — 10,95.
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) — 10,97.
200 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) — 21,48.
2. Антоник Страчан (Багамы) — 22,31.
3. Дженна Прандини (США) — 22,47.
400 м
1. Синтия Болинго (Бельгия) — 50,09.
2. Лике Клавер (Нидерланды) — 50,16.
3. Шэмиер Литтл (США) — 50,58.
1500 м
1. Лора Мьюр (Великобритания) — 3.55,34.
2. Кира Магиан (Ирландия) — 3.55,87.
3. Нелли Чепчирчир (Кения) — 3.56,93.
5000 м
1. Лилиан Касайт Ренгерук (Кения) — 14.26,46.
2. Медина Эйса (Эфиопия) — 14.28,94.
3. Нодзоми Танака (Япония) — 14.29,18.
400 м с барьерами
1. Фемке Бол (Нидерланды) — 52,11.
2. Джанив Расселл (Ямайка) — 53,80.
3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) — 54,10.
Прыжок в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,00.
2. Ангелина Топич (Сербия) — 1,97.
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,94.
Тройной прыжок
1. Шаника Рикеттс (Ямайка) — 15,01.
2. Марина Бех-Романчук (Украина) — 14,57.
3. Теа Лафон (Доминика) — 14,49.
Метание копья
1. Харука Китагути (Япония) — 67,38.
2. Виктория Хадсон (Австрия) — 64,65.
3. Лина Музе-Сирма (Латвия) — 63,00.
Толкание ядра (соревнования прошли 7 сентября)
1. Чейз Или (США) — 20,05.
2. Сара Миттон (Канада) — 19,76.
3. Мэгги Юэн (США) — 19,64.
14-й этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Юджине 16–17 сентября.
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