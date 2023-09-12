Свищёв: недопуск российских атлетов на Игры будет означать конец олимпийского движения

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что отечественные спортсмены сами должны принять решение о возможном участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Безусловно, текущая ситуация является уникальной для российских и белорусских спортсменов. Мы наблюдаем колоссальное давление со стороны наших западных коллег с их требованиями по тем же декларациям, которые вообще не имеют ни малейшего отношения к спорту в целом. Здесь имеет значение, что уже есть международные федерации, которые готовы допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но продолжают оглядываться на некоторые рекомендации МОК. Под этим я, конечно же, подразумеваю нейтральный статус, отсутствие национальных флагов и гимна.
Но что ещё важнее, сюда же прибавляется и отказ от поддержки политического курса руководства страны. На мой взгляд, всё это дискриминация чистой воды. По их логике представители России не должны состоять в клубах, которые имеют отношение к силовым ведомствам. А сами упускают факт того, что в той же Германии Министерство спорта входит в состав МВД. В таком случае надо разговаривать со всеми. Как я уже достаточно давно говорю, недопуск российских спортсменов будет означать конец олимпийского движения», — приводит слова Свищёва RT.
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