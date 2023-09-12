Путин — об участии в Олимпиаде: спортсмены должны сами принять это решение

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с речью на VIII Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Среди прочего президент высказался об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.

«Те из них, кто годами, десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять это решение. Но что касается самого олимпийского движения — я думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого Международного олимпийского комитета извращает изначальную идею Пьера де Кубертена», — передаёт слова президента «РИА Новости Спорт».

По словам президента, будут создаваться альтернативные движения, и этот процесс объективен.