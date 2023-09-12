Жуков: если придётся что-то подписывать, никто из спортсменов на это не согласится

Первый заместитель председателя Госдумы, почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что отечественные спортсмены сами должны принять решение о возможном участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мы всегда исходили от желания спортсменов. Перед каждой Олимпиадой проводили собрание олимпийцев, и они принимали решение. Трудно загадывать, смогут ли в итоге спортсмены поехать, это зависит от того, какими будут окончательные условия. Если придётся что-то подписывать, конечно, никто на это не согласится.

Если не будет дискриминации в отношении спортсменов, то необходимости в альтернативных Олимпийским играм соревнованиях не будет. Если выставляются неприемлемые политизированные условия, конечно, будет альтернатива. Они могут быть успешными, по-моему, большинство стран выступает против дискриминации в спорте по политическим мотивам», — приводит слова Жукова Metaratings.