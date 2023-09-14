Борзаковский: нейтральным атлетам на ОИ-2024 не удастся обойти пункт об осуждении СВО

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский высказался об основном условии участия нейтральных спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Думаю, что нашим спортсменам, принявшим решение участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе, не удастся обойти пункт об осуждении СВО и политики Российской Федерации. Однако выбор в любом случае за спортсменом. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

При этом спортсмен должен понимать, что гарантий его безопасности за рубежом никто не даст. Не только вне спортивных объектов, но и на них. Потому что нам запретили их сопровождать. То есть атлет будет предоставлен сам себе. Если говорить о моральном выборе и насколько искренен он будет при подписании этой бумаги, то это индивидуальный аспект. Это невозможно проверить», — приводит слова Борзаковского RT.