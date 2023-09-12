Российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде в Париже. Что будет дальше?

До Олимпиады в Париже остался год. В былые времена вместе с завершением зимнего сезона тренеры, журналисты и болельщики подводили бы его итоги, считая потенциальные медали Игр. Но сейчас мыслей о медалях нет – все думают только о том, а выступит ли хоть кто-то из россиян на Олимпиаде.

В связи с рассуждениями по этому вопросу очень важным кажется недавнее заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, записанное «РИА Новости» в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что всё-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убеждён, что надо принимать участие таким образом.

Мы знаем, что наши спортивные власти очень активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, эта работа ведётся. Обязательно спортсмены должны в них участвовать. Нам очень важно сохранить высокий уровень спорта высших достижений. Мы хорошо движемся по пути популяризации спорта как такового, и это здорово, здоровый образ жизни, вовлечённость населения в спорт растёт. Но спорт высших достижений – это профессиональный спорт, и нам важно сохранить очень высокий уровень наших спортсменов. Это чрезвычайно важно», – подчеркнул Песков.

Россияне с белым флагом на церемонии открытия ОИ Фото: РИА Новости

Абсолютно ясно, что Песков, который не так уж часто говорит о спорте, в данном случае высказывает не свою личную позицию, а точку зрения верховной власти. В нашей стране даже в вопросах спорта финальное слово за одним человеком – президентом Путиным. И речь Пескова – чёткий сигнал о том, что на самом верху не видят ничего плохого в том, что на Олимпиаду в Париже поедет не сборная России и даже не олимпийские атлеты из России, а индивидуальные спортсмены, в белой форме, без флага и права говорить, откуда они.

Сам Владимир Путин по этому поводу высказался более коротко и обтекаемо. По его словам, спортсмены сами должны принять решение об участии. Но опять же – никакого намёка на возможный запрет или ограничение нет.

А значит, уже вырисовывается какой-то компромисс.

МОК весной обозначил свою позицию, выдвинул требования, которые вызвали бурное и эмоциональное обсуждение. Это про то, что на Олимпиаду не пустят тех, кто не связан с армией и силовыми структурами, тех, кто никогда не поддерживал СВО, тех, кто выступает в командных видах спорта. Не будет на Играх и тех, кто банально не успеет пройти к ним спортивный отбор.

Россия со своей стороны вплотную подошла к этой черте, но, по всей видимости, заходить за неё не планирует. Судя по словам Путина и Пескова, никакой попытки давления на МОК не будет. И точно не будет какого-то общего бойкота. Глава ОКР Станислав Поздняков наверняка ведёт с международным олимпийским движением какие-то переговоры за закрытыми дверями, но, честно говоря, нет ощущения, что они окажутся для нас успешными.

По всей видимости, мы принимаем правила игры, предложенные нам МОК. Однако с одним дополнительным условием, о котором на днях сказал министр спорта России Олег Матыцин. Сказал, надо признать, как-то обречённо.

«Да, бóльшая часть спортсменов сборной России уже не сможет принять участие в соответствии с тем регламентом, который определили Международный олимпийский комитет и федерации. Это неправильно, это дискриминация и политизация, это всем понятно. Но объективно туда спортсмены уже не поедут. И наша задача сейчас – находиться в диалоге с МОК и федерациями насчёт тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода «красной черты» – подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства. Допускаем и надеемся, что часть спортсменов примут участие. В этом историческом отрезке это, наверное, правильный шаг».

Олег Матыцин Фото: РИА Новости

Карты выложены на стол. И осталась всего одна интрига: будет ли МОК дожимать Россию и продавливать эти самые запретительные декларации?

Есть ощущение, что не будет. Потому что для Томаса Баха участие россиян в Олимпиаде в индивидуальном порядке – большая победа. И олимпийские принципы вроде бы сохранил, не доводя дело до мирового скандала и большого национального бойкота, и Россию с Беларусью наказал.

Что будет дальше, если за год ничего не изменится?

Спортсмены из России поедут на Олимпиаду. Но не той грандиозной командой, как обычно, а в количестве пары десятков человек. Без звёзд, без чемпионов, разве что в теннисе смогут выступить мировые лидеры. Без представителей командных видов спорта и тех, кого какая-нибудь специально созданная комиссия сочтёт хоть сколько-то подозрительным и неудобным.

Может быть, даже зацепим несколько медалей. МОК не будет для нас их суммировать, но мы, конечно, будем считать это достижениями сборной России и смотреть на медальный зачёт. Правда, не на первую тройку-пятёрку, как обычно, а куда-нибудь в третий десяток. Россия в Париже будет там.

И на этом все успокоятся. Как минимум на два года.