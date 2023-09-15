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Россиянин Гребнев стал чемпионом Азии по шахматам среди юниоров

Россиянин Гребнев стал чемпионом Азии по шахматам среди юниоров
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Российский шахматист Алексей Гребнев стал чемпионом Азии среди юниоров. Об этом сообщает Федерация шахмат России (ФШР).

Турнир проходил в Джамшедпуре (Индия), всего в нём приняли участие 58 спортсменов.

Гребнев стал победителем соревнований, в девяти турах набрав семь очков и обойдя по дополнительным показателям ставшего вторым представителя Индии С. Асвата. Третье место занял соотечественник Асвата Кришна Рохит, набравший по ходу турнира 6,5 очка.

На женских соревнованиях первые три места остались за представительницами Индии: чемпионкой стала Г. Теджасвини, серебро взяла Мукерджи Бристи, а бронзу — Муника Акшая Боммини. Россиянка Анастасия Иванова стала 14-й, по ходу турнира она набрала 5,5 очка. Всего в турнире принимали участие 52 спортсменки.

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