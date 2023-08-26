Новые индийские звёзды разорвали шахматный Кубок мира. Россияне катастрофически отстают

Кубок мира 2023 года в Баку закончился блестящей победой лидера мировых шахмат Магнуса Карлсена, который покорил очередную шахматную вершину – победы в этих супертурнирах по нокаут-системе ему пока не покорялись. Но пока норвежец наслаждается негласным титулом турнирного чемпиона, один из главных претендентов на новый чемпионский матч американец Фабиано Каруана празднует квалификацию в турнир претендентов, а россиянин Ян Непомнящий латает дыры и готовится к новой схватке в кандидатском соревновании, в шахматном мире произошло нечто новое, с чем невозможно не считаться.

На арену хлынуло молодое, могучее поколение индийских вундеркиндов, которое стремится занять ведущие места в мировых шахматах. В четвертьфиналы Кубка мира вышли четверо представителей страны-родоначальницы игры на 64 клетках: уже находящийся по рейтингу в десятке сильнейших Гукеш Доммараджу, Рамешбабу Прагнанандха, блестящая игра и второе место в Кубке мира которого позволили юноше выйти на 20-е место в мире по рейтингу и (что главное) в турнире претендентов, а также более старшие Сантош Видит (№23 в мире) и Арджун Эригайси (№32).

Могучая игра Карлсена, Каруаны и сенсации турнира, хозяина поля Ниджата Абасова несколько проредили индийскую шеренгу игроков на Кубке мира — в финал вышел только Прагнанандха, но успех восточных игроков остаётся несомненным! Похоже на то, что уже в самое ближайшее время молодые лидеры Индии вмешаются в борьбу на Олимпе. Особенно производят впечатление результаты 17-летнего Доммараджу и старшего на год Прагнанандхи. Что это за ребята и откуда они взялись?

Замахнулся на рекорд Карякина и стал звездой

Гукеш Доммараджу родился 29 мая 2006 года в индийском Ченнае. Мальчик появился на свет в семье врачей: отец отоларинголог, а мать – микробиолог. Он научился играть в шахматы сравнительно поздно, в семь лет – это был факультатив в школе. Ещё ничего не предвещало, что это один из самых многообещающих вундеркиндов современности.

Внеклассное занятие вскоре превратилось в страсть. Всего за несколько лет Гукеш последовательно стал победителем первенства Азии, а затем первенства мира. Выполнил все баллы международного мастера, а затем и гроссмейстера в 12 лет 7 месяцев и 17 дней, лишь 17 дней недотянув до предыдущего достижения Сергея Карякина.

Доммараджу имел шансы превзойти рекорд, но не смог выполнить третий балл на турнире в испанском Ситжесе. Впрочем, в интервью юный шахматист с невероятной для его возраста рассудительностью сказал, что раз Магнус Карлсен не является самым молодым гроссмейстером в истории и при этом стал величайшим турнирным и матчевым бойцом, то ничего страшного!

Ныне, с учётом рекорда Абхиманью Мишры, Гукеш Доммараджу – третий в ряду самых юных шахматных гроссмейстеров.

Отец мальчика оставил врачебную практику и сосредоточил все усилия на карьере своего сына. Мать продолжила работать, но отвечала в семье за физическую подготовку молодого таланта, часами играя с мальчиком в бадминтон.

Гукеша финансово поддерживала его шахматная школа «Веламмал Видьялайя», которая предоставила и своего профессионального спортивного менеджера. Сам юный шахматист отмечал, что с очень раннего возраста пользовался ноутбуком – всегда тщательно готовился к партиям, анализировал творчество соперников. Многие годы с восходящей звездой работал молодой гроссмейстер Вишну Прассана. Сам Гукеш отмечал, что наставник не только показывал ему сильные ходы, но и научил быть спокойным, выдержанным, держать удар после поражений.

В целом психология – это вообще главный козырь индийских шахматистов. Например, тот же Видит медитировал перед партиями с Яном Непомнящим, в то время как очень яркий и талантливый, но легко возбудимый россиянин скрывался за кулисами в комнате отдыха. И победа осталась за более спокойным Сантошем!

В 2019 году после завоевания титула Доммараджу стал одной из самых известных молодых фигур в мире, но уже в 2020-м начинается пандемия – восходящая звезда вынужден был много играть в интернете. Юный индус выиграл «Вызов Гельфанда», в которым боролись за победу главные молодые таланты того времени, и не раз отличался в онлайн-турнирах.

Накопив силы и знания и дождавшись того момента, когда шахматисты получили возможность вернуться за доску, Доммараджу совершил стремительный взлёт, сначала покорив отметку 2600, а затем и 2700.

Гукеш Доммараджу Фото: fide.com

На Олимпиаде 2022 года Гукеш Доммараджу стал настоящей сенсацией: выступая за вторую, молодёжную команду Индии, он начал турнир с результатом 8 из 8! Индия-2 обыграла фаворитов из США, и в итоге в турнирной таблице обошла как основную команду Индии, так и многих грандов, финишировав с бронзовыми наградами.

Также в 2022 году на одном из турниров (Аimchess Rapid) серии звёздных рапидов в интернете, проводимых по инициативе Магнуса Карлсена, индийскому гроссмейстеру удалось обыграть чемпиона мира, – Гукеш оказался самым молодым шахматистом, которому удавалось повергнуть обладателя титула, хоть случилось это и с быстрым контролем.

Доммараджу регулярно попадает в сильнейшие супертурниры современности – так, в Дюссельдорфе-2023 он разделил 1–3-е места с Яном Непомнящим и Левоном Ароняном, на тай-брейке финишировал вторым, пропустив вперед Ароняна, но обыграв Непомнящего.

Справился с полиомиелитом и пробился в финал Кубка мира

Рамешбабу Прагнанандха тоже родился в индийском Ченнае, но немного раньше — 10 августа 2005 года. Город переживал шахматный бум вследствие успехов Вишванатана Ананда, который завоевал титул чемпиона мира. Кроме того, в шахматы играла старшая сестра мальчика Вайшали, которая со временем стала сильным гроссмейстером и членом женской сборной Индии.

Интересно, что изначально мама и папа научили Вайшали играть в шахматы, чтобы хоть как-то отвлечь девочку от телевизора, который она смотрела в режиме нон-стоп. Они и представить не могли, какие далеко идущие последствия окажутся у этого поступка.

Дети росли в семье управляющего Высшего кооперативного банка штата Тамилнад, поэтому не испытывали проблем с выездом на соревнования, – мать Рамешбабу полностью посвятила себя карьере сына. Прагнанандха в детстве перенёс тяжёлое заболевание – полиомиелит, поэтому долгое время должен был постоянно находиться под контролем взрослых. Позднее он начал активно заниматься видами спорта, не требующими большой физической нагрузки: катался на велосипеде и играл в настольный теннис.

Рамешбабу Прагнанандха Фото: fide.com

С юных лет брат и сестра занимались с гроссмейстером Рамачандраном Рамешем, возглавлявшим шахматную академию в Ченнае. Взлёт Прагнананадхи был фантастическим – всего в 10 лет он стал международным мастером и последовательно выиграл несколько первенств мира в своей возрастной категории. Ввиду того, что мальчик оказался рекордсменом в списке самых молодых международных мастеров, многие ждали от него попадания в книгу рекордов Гиннесса и при выполнении гроссмейстерского норматива. Однако тут Рамешбабу пятый в списке: он немного отстал от Абхиманью Мишры, Сергея Карякина, Гукеша Доммараджу и Жавохира Синдарова.

Конкуренция с Доммараджу за титул шахматного принца Индии подстёгивала мальчика – вместе с сестрой он занимался шахматами чуть ли не сутки напролёт.

«Что меня впечатляет в Прагнанандхе, так это то, что он не просто сильный игрок, но и сочетает творческую игру в середине партии с терпением и хорошей техникой эндшпиля. Он бескомпромиссен, не довольствуется лёгкими, быстрыми ничьими, даже когда играет с сильными соперниками», – отмечал экс-чемпион мира Вишванатан Ананд, уже давно предзаказавший мальчику большое будущее.

В 2019 году Прагнанандха выиграл крупный опен в Дании и перемахнул отметку 2600. Во времена пандемии Рамешбабу совершил большой рывок и вскоре ворвался в элиту мировых шахмат. В пандемийных онлайн-турнирах он сначала выигрывал соревнования молодых звёзд, а потом попал в обойму «Магнус-тура», где несколько раз огорчил лидера мирового рейтинг-листа Магнуса Карлсена.

Нельзя сказать, что Рамешбабу сразу начал выигрывать крупнейшие турниры сильнейших, но он выступал в них очень стабильно, а его рейтинг постоянно рос. На Олимпиаде 2022 года в Ченнае он плечом к плечу с Гукешем боролся за заслуженную награду.

В 2023 году благодаря прекрасной игре на сильном круговом в Будапеште Прагнанандха набрал рейтинг 2700 и вошёл в этот элитный клуб суперигроков, а в Кубке мира дошёл до финала с самим Карлсеном!

А в России у регионов 100 тысяч рублей на год на всех

А что же наша страна? В России есть молодой шахматист, который успешно соперничал с индийскими гениями как на юношеских турнирах, так и в пандемийных соревнованиях восходящих звёзд по интернету. Это один из победителей Высшей лиги чемпионата России 2023 года гроссмейстер Володар Мурзин (17 лет).

По рейтингу (2630+) Мурзин уже штурмует мировую сотню, а на его счету победы и ничьи в поединках со многими супергроссмейстерами. В текущий Кубок мира Володар не попал, так как из-за нынешней ситуации не смог сыграть европейский отбор. Но очевидно, что его будущие успехи впереди – тот же Непомнящий в этом возрасте сильно отстал по рейтингу от Карлсена, которого бил в детских турнирах, а потом резко взмыл вверх и прорвался в суперы.

Володар Мурзин Фото: fide.com

Почему так происходит? Мне кажется, в последнее время у российских талантов всегда было хуже с приглашениями в сильные соревнования, чем у европейцев и лидеров Азии, а в 2022–2023 годах ситуация здесь просто стала аховой.

Другое дело, а кто стоит за спиной Андрея Есипенко, Володара Мурзина, Арсения Нестерова и тех немногих молодых россиян, талант которых внушает перспективы? При этом Федерация шахмат России, на мой взгляд, делает для юных игроков больше, чем Всеиндийская шахматная федерация (школы, гранты, турниры) – но у индусов «на местах» финансирование лучше в сотни раз.

Вы видели – у Доммараджу и Прагнанандхи в их родном Ченнае с детства персональный тренер, персональный менеджер и персональный психолог! В российских же регионах, если ты не живёшь в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске или Екатеринбурге, просто выехать на шахматный турнир оказывается непосильной финансовой задачей.

После того как шахматы перестали соседствовать в министерствах с олимпийскими видами спорта, произошёл настоящий крах системы подготовки в дворцах спорта, ДЮСШ и СДЮСШОР (какой специалист пойдёт на зарплату в 20 тысяч?!), в бюджетах многих шахматных федераций областей и краёв находится примерно 100 тысяч рублей на весь регион на весь год (!), категорически не хватает квалифицированных тренеров.

Сейчас говорят, что уехавших из страны шахматистов заменят. А как? Кем? Здесь нужно огромное количество дополнительных средств, меценат вроде американца Рекса Синкфилда, которому не жалко было бы тратить свои миллионы-миллиарды на восходящих звёзд.

Очень талантливое молодое поколение ещё совсем юных ребят в России есть – вопрос, как его смогут поддержать и будут ли у него условия для развития?