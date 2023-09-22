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Международный союз велосипедистов снял с Лаптева запрет на участие в зарубежных турнирах

Международный союз велосипедистов снял с Лаптева запрет на участие в зарубежных турнирах
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Григорий Лаптев, отец российского велогонщика на шоссе Савелия Лаптева, сообщил, что Международный союз велосипедистов (UCI) допустил его сына на международные соревнования.

«Вопрос решён, 14 сентября пришло письмо из UCI. В нём была изложена позиция, согласно которой Савелий допускается до соревнований. Сейчас он в команде, готовится к стартам», — приводит слова Григория Лаптева ТАСС.

Напомним, в июне UCI запретил Лаптеву выступать на международных турнирах из-за несоблюдения правил участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под эгидой организации. Сообщалось, что запрет был наложен из-за лайков Лаптева под постами, касавшимися политической ситуации. Позже Лаптев отправил письмо в UCI, в котором объяснил, что не имеет к этому отношения.

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