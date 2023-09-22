Международный союз велосипедистов снял с Лаптева запрет на участие в зарубежных турнирах

Григорий Лаптев, отец российского велогонщика на шоссе Савелия Лаптева, сообщил, что Международный союз велосипедистов (UCI) допустил его сына на международные соревнования.

«Вопрос решён, 14 сентября пришло письмо из UCI. В нём была изложена позиция, согласно которой Савелий допускается до соревнований. Сейчас он в команде, готовится к стартам», — приводит слова Григория Лаптева ТАСС.

Напомним, в июне UCI запретил Лаптеву выступать на международных турнирах из-за несоблюдения правил участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под эгидой организации. Сообщалось, что запрет был наложен из-за лайков Лаптева под постами, касавшимися политической ситуации. Позже Лаптев отправил письмо в UCI, в котором объяснил, что не имеет к этому отношения.