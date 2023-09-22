Лэнс Армстронг поделился эмоциями от триумфа Jumbo-Visma на гранд-турах этого сезона

Легендарный американский велогонщик Лэнс Армстронг поделился эмоциями от триумфа команды Jumbo-Visma на гранд-турах в текущем сезоне.
Спортсмены команды выиграли все три гранд-тура: «Джиро д`Италия» (Примож Роглич), «Тур де Франс» (Йонас Вингегор) и «Вуэльту» (Сепп Кусс), — а на многодневке в Испании ещё и заняли весь пьедестал.
«Думаю, это потрясающе. Победа Сеппа Кусса — такое великое достижение для американского велоспорта. Не думаю, что кто-то из нас с ним знаком. Он кажется таким хорошим парнем, гонщиком, который работает на команду. Выдающееся событие. Но и никогда одна команда ещё не побеждала на трёх гранд-турах в один сезон. Никогда такого не было. Мы даже пошутили, что, оказывается, больше совсем не знаем велоспорт. Когда думаешь, как одна команда не только выиграла все три гранд-тура сезона, но ещё и заняла 1-2-3 места на одном из них… Это просто вау!
Обычно упоминают три команды — Jumbo-Visma, INEOS и UAE. С моей точки зрения эти команды в другой лиге по сравнению с остальными. Но теперь одна из них вообще в стратосфере. Кажется, две другие суперкоманды теперь переспрашивают друг друга, что происходит, для них, кажется, всё произошло слишком быстро. Да, им придётся поломать мозг», — приводит слова Армстронга издание Velolive со ссылкой на подкаст The Move.
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