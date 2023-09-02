«Нас хотели убить». Масло и гвозди на дороге сделали знаменитую велогонку сущим кошмаром

На знаменитой «Вуэльте» Испании в этом году царит сплошной хаос. Первые четыре этапа велогонщики во главе с Эвенепулом подвергались серьёзной опасности и чуть не объявили бойкот организаторам престижной многодневки. Что делает «Вуэльту»-2023 худшим гранд-туром этого года?

«Мы не обезьянки в цирке»

Первый этап ознаменовался гонкой в полной темноте: велосипедистам приходилось ориентироваться только на свет фар проезжающих мимо автомобилей и мотоциклов, а также дождём, которого в Испании вплоть до этого дня не было уже несколько месяцев.

Спортсмены падали, а позже, промокшие и ехавшие по скользкой трассе на свет (в прямом смысле), не скрывали своей злости на финише.

«Нелепо проводить гонку в такой темноте. Нам ничего не было видно на очень опасной дороге, где везде полно воды. Мы не обезьянки в цирке.

Можете представить, каково сидеть на колесе, получая порции воды в лицо, не видя ничего на расстоянии метра? Конечно, меня раскритикуют, что я это сказал. Но просто было опасно. Это как ехать на машине на скорости 200 км/ч в полной темноте по шоссе, где нет освещения.

Организаторы знали, как темно будет вечером. Весь день был в распоряжении, чтобы провести командную гонку, но нам пришлось ждать до самой ночи. Погоду не поменяешь, но можно было изменить время проведения этапа. Мы ехали на пределе, потому что хотели выиграть, поэтому очень рисковали», – заявил бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул.

«Вуэльта»-2023 Фото: Gongora/Getty Images

Ещё несколько гонщиков также пожаловались на то, что после финиша им пришлось проехать около шести километров к командному автобусу через улицы с оживлённым движением, но в непроглядной темноте.

Организаторы оправдываются, что в Барселоне уже несколько десятилетий не было настолько темно в девять часов вечера в конце августа. Они просто не ожидали такого исхода событий, как не ждали и дождя.

«Я уважаю слова Ремко Эвенепула, но мы должны чётко понимать, что для победы важна безопасность велосипедистов. Вчера произошли непредвиденные обстоятельства, которые удивили всех нас. Темнота наступила из-за шторма, который, согласно прогнозам погоды, не должен был быть такого масштаба», – объяснил рейс-директор Хавьер Гильен.

Уже на следующий день организаторы пошли навстречу гонщикам из-за угрозы бойкотов. В частности, было решено, что итоговое время в общем зачёте будет зафиксировано за 9 км до финиша. Но на этом приключения не закончились.

«Он рассыпал кнопки, чтобы убить нас»

На втором этапе гонщики продолжили бороться с дождём. Но появилась и новая угроза: канцелярские гвоздики на трассе. Кто-то умышленно пытался навредить спортсменам за сто километров до финиша.

«Кто-то решил рассыпать гвозди перед поворотом. Я хочу поблагодарить его за отставание и желаю ему того же, что и получили мы. Желаю ему худшего.

Это был сплошной хаос. Я проколол колесо три раза, один раз – потому, что кто-то решил рассыпать кнопки. Большое «спасибо» этому человеку за то, что он сделал это, чтобы убить нас», – негодовал испанский велогонщик Хуан Аюсо.

«С меня хватит!»

Третий этап многодневки завершился победой бельгийца Ремко Эвенепула. Но всё внимание было приковано не к самой победе, а к тому, что случилось сразу после финиша.

Эвенепул не успел быстро остановиться и врезался в одну из зрительниц. Девушка не смогла вовремя увернуться от столкновения, как это сделали другие встречающие. В итоге Ремко упал и разбил лицо в кровь. К счастью, травма оказалась незначительной, ему только наложили швы на бровь. Но самому бельгийцу ежедневная нервотрёпка на престижном турнире порядком надоела.

«Третий день что-то происходит, с меня хватит!» – выпалил Эвенепул.

Но после, видимо, вспомнив, что стал лидером общего зачёта, рассказал, что всё-таки рад победе в Андорре, и отметил свою хорошую форму.

«Вуэльта»-2023 Фото: Martin Silva Cosentino/Getty Images

Не дали разлить моторное масло

Четвёртый день мог бы стать для участников «Вуэльты» настоящим кошмаром, но полицейские спасли гонщиков. Всё дело в том, что группа из четырёх человек хотела сорвать гонку, вылив на участников 400 литров моторного масла.

Два контейнера уже были закреплены на мосту над дорогой, по которой должен был проехать пелотон. Шланг из ёмкостей был направлен непосредственно на дорогу при въезде под мост.

Так протестующие, предположительно являющиеся членами группировки, борющейся за независимость Каталонии, хотели сорвать гонку. Когда этих мужчин отпустили из-под стражи, толпа встречала их как героев.

После всего произошедшего организаторы усилили меры безопасности на трассе и обещают, что ничего подобного больше не случится, и жизни и здоровью велогонщиков ничего не угрожает.

«Пожалуйста, уважайте нас и не подвергайте нас опасности», – обратился ко всем причастным известный испанский спринтер Оскар Фрейре.