Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определились все полуфиналисты Кубка России по пляжному футболу

Определились все полуфиналисты Кубка России по пляжному футболу
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, завершились четвертьфинальные матчи Кубка России по пляжному футболу. Определились все полуфиналисты турнира.

В утренних матчах определялась первая пара полуфиналистов. «Спартак» в упорной борьбе одолел в московском дерби «Локомотив»: встреча завершилась серией пенальти с общим счётом 5:5 (6:5). «Кристалл» из Санкт-Петербурга одержал уверенную победу над самарскими «Крыльями Советов» — 5:1.

Днём началась борьба за второй полуфинал. «Саратов» в борьбе вырвал победу у «Спутника» из Самары — 6:4, а «Лекс» (Санкт-Петербург) разгромил московский ЦСКА — 11:3.

Полуфиналы пройдут в субботу, 23 сентября. В 12:30 по московскому времени за выход в финал поборются «Кристалл» и «Спартак», а в 14:00 свой матч начнут «Саратов» и «Лекс».

Материалы по теме
Россия тихо возвращается в мировой спорт. Истерики стран-соперниц остановить это не могут
Россия тихо возвращается в мировой спорт. Истерики стран-соперниц остановить это не могут
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android