Определились все полуфиналисты Кубка России по пляжному футболу

Сегодня, 22 сентября, завершились четвертьфинальные матчи Кубка России по пляжному футболу. Определились все полуфиналисты турнира.
В утренних матчах определялась первая пара полуфиналистов. «Спартак» в упорной борьбе одолел в московском дерби «Локомотив»: встреча завершилась серией пенальти с общим счётом 5:5 (6:5). «Кристалл» из Санкт-Петербурга одержал уверенную победу над самарскими «Крыльями Советов» — 5:1.
Днём началась борьба за второй полуфинал. «Саратов» в борьбе вырвал победу у «Спутника» из Самары — 6:4, а «Лекс» (Санкт-Петербург) разгромил московский ЦСКА — 11:3.
Полуфиналы пройдут в субботу, 23 сентября. В 12:30 по московскому времени за выход в финал поборются «Кристалл» и «Спартак», а в 14:00 свой матч начнут «Саратов» и «Лекс».
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