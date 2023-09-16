Россия тихо возвращается в мировой спорт. Истерики стран-соперниц остановить это не могут

Последние недели получились богатыми на новости, связанные с взаимоотношениями России и мирового спорта. И новости эти вызывают сдержанный, разумный оптимизм и мысли о том, что наша стран по чуть-чуть, по капельке возвращается-таки на большую мировую арену.

Стоит выделить три эпизода.

Первый – слова Владимира Путина о выступлении спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статусе. Президент предложил им самим решать, надо ли ехать на Игры под белым флагом или нет. На эту тему можно долго дискутировать, но ключевой вывод один: большого бойкота Олимпиады нашей страной не будет. И это хорошо, потому что российский спорт к нему реально не готов. И если условно лыжники и футболисты могут довольно долго вариться в собственном соку, то другие, менее популярные виды спорта просто развалятся.

Позовут нас или нет – это уже другой вопрос. Но сами мы не уходим.

Второй эпизод – незначительный, кажется, но показательный. На днях финны и эстонцы отказались от участия в чемпионате мира по командной гимнастике, который пройдёт в Казахстане в ноябре 2023-го. Да, турнир не самый крутой, вид спорта не олимпийский, но сама ситуация заслуживает внимания.

Подробности отказа финнов тут: Сборная Финляндии снялась с ЧМ по командной гимнастике из-за участия россиян

Примерно год тому назад, рассуждая о возвращении российских атлетов на мировую арену, мы переживали, что если появится какая-то смелая федерация, которая сделает нам шаг навстречу, то весь запад дружным строем объявит турниру бойкот, создаст свою федерацию и будет диктовать правила.

Но время идёт, россиян начинают допускать, пусть и под нейтральным флагом, но запад единой силой идти против России не готов. Список стран, открыто выступающих против подобных решений, всегда примерно одинаковый: страны Прибалтики, Польша да Финляндия. Изредка палки в колёса вставляют Германия и Великобритания. И, конечно, Украина стоит особняком. Всё.

А если чемпионат мира по какому-либо виду спорта бойкотирует всего пара-тройка не самых сильных стран, то грош цена такому бойкоту.

Ну и третий эпизод – самый сочный.

Российские борцы (не столько спортсмены, сколько начальники федерации), конечно, очень сильно и приятно удивили. Годы позитивных отношений с Объединённым миром борьбы (UWW) явно не прошли даром. На чемпионат мира в Белград пустили сильнейший состав сборной России, при этом международная федерация сообщила, что все допущенные борцы прошли проверку на предмет поддержки специальной военной операции.

И никакие истерики Украины или кого бы то ни было ещё ситуацию не изменили. А самое интересное и то, что украинцы с турнира сниматься не стали. Получается, что в борьбе вообще все сильнейшие будут на ковре: ни бойкотов, ни отказов, ни запретов здесь нет. Только флага и гимна России будет не хватать, но этот чувствительный вопрос поднимать, пожалуй, пока рано.

Да, не все федерации такие смелые, как борцы. В большинстве других видов спорта лучших спортсменов из России пока всё-таки стараются не допускать на большие международные турниры, но ситуация будет меняться к лучшему. Если, конечно, в мировой политике не будет резких катастроф.

Но во всём этом есть одно большое «но».

Отмечая все позитивные тенденции, стоит помнить, что мы со своей стороны влияем на них очень слабо. Да, есть отдельные эпизоды эффективных переговоров и тёплых отношений, но рубильник, которым включается свет, совсем не в наших руках. И надо подумать, как либо подобраться к нему поближе, либо готовить для себя другую, светлую комнату.

На случай, если кто-то снова решит погрузить наш спорт во тьму.