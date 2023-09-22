«КПРФ» уверенно обыграл «Синару» в чемпионате России по мини-футболу

В центральном матче игрового дня в чемпионате России по мини-футболу московский «КПРФ» в Екатеринбурге нанёс поражение местной «Синаре» со счётом 4:1. В составе гостей отличились Андрей Заболонков, Янар Асадов, Даниэль Баталья и Денис Бурков. Единственный гол хозяев на счету Павла Карпова.

В другом матче «Новая генерация» на выезде в концовке встречи спасла ничью, после чего вырвала победу у «Тюмени» в серии пенальти – 4:3.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Синара» (Екатеринбург) – «КПРФ» (Москва) – 1:4 (1:1).

Голы: Карпов, 22 – Заболонков, 9, Асадов, 27, Баталья, 31, Бурков, 37.

«Тюмень» — «Новая генерация» — 3:3 (по пен. – 3:4).

Голы: Антошкин, 2, Иванин, 27 (автогол), Муждаков, 34 – Леготин, 8, Емельянов, 14 (автогол), Ильин, 40.