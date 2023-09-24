«Кузбасс» стал победителем Кубка России по хоккею с мячом, обыграв московское «Динамо»

Сегодня, 24 сентября, в Кемерове состоялся финальный матч Кубка России по хоккею с мячом — 2023. В игре за титул встречались местный «Кузбасс» и московское «Динамо». Победу со счётом 6:5 одержали хозяева.

Отметим, что клуб из Кемерово открыл счёт уже на второй минуте, а на перерыв команды ушли со счётом 5:1 в пользу «Кузбасса». На 54-й минуте оранжево-чёрные вели уже со счётом 6:1, но с 65-й по 85-ю минуту «Динамо» удалось забить четыре мяча в ворота хозяев. Тем не менее, «Кузбасс» удержал преимущество до конца матча и выиграл четвёртый Кубок России в своей истории.

В составе хозяев отличились Владислав Тарасов, Симон Янссон, Александр Егорычев, Артём Репях и Артём Бутенко, а в составе гостей голы забивали Алмаз Миргазов, Антон Шевцов и Янис Бефус.

Отметим, что «Кузбасс» выиграл Кубок России спустя 16 лет после предыдущей победы на турнире: оранжево-чёрные ранее выигрывали Кубок в 2001, 2003 и 2007 годах.