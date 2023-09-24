«Кузбасс» стал победителем Кубка России по хоккею с мячом, обыграв московское «Динамо»

Сегодня, 24 сентября, в Кемерове состоялся финальный матч Кубка России по хоккею с мячом — 2023. В игре за титул встречались местный «Кузбасс» и московское «Динамо». Победу со счётом 6:5 одержали хозяева.
Отметим, что клуб из Кемерово открыл счёт уже на второй минуте, а на перерыв команды ушли со счётом 5:1 в пользу «Кузбасса». На 54-й минуте оранжево-чёрные вели уже со счётом 6:1, но с 65-й по 85-ю минуту «Динамо» удалось забить четыре мяча в ворота хозяев. Тем не менее, «Кузбасс» удержал преимущество до конца матча и выиграл четвёртый Кубок России в своей истории.
В составе хозяев отличились Владислав Тарасов, Симон Янссон, Александр Егорычев, Артём Репях и Артём Бутенко, а в составе гостей голы забивали Алмаз Миргазов, Антон Шевцов и Янис Бефус.
Отметим, что «Кузбасс» выиграл Кубок России спустя 16 лет после предыдущей победы на турнире: оранжево-чёрные ранее выигрывали Кубок в 2001, 2003 и 2007 годах.
- 24 сентября 2023
-
11:50
-
11:23
-
09:51
- 23 сентября 2023
-
23:50
-
23:10
-
22:45
-
19:41
-
18:59
-
18:19
-
17:55
-
16:03
-
15:31
-
15:30
-
14:55
-
14:40
-
14:20
-
14:07
-
13:18
-
13:12
-
13:02
-
10:50
-
09:28
-
07:04
-
05:03
-
01:20
-
00:22
- 22 сентября 2023
-
23:56
-
23:29
-
23:17
-
21:53
-
21:22
-
20:20
-
20:16
-
20:09
-
19:58