Свищёв: Вяльбе жёстко прошлась по Исинбаевой, но во многом она права

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв оценил высказывания президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о легкоатлетке Елене Исинбаевой, которая живёт в Испании, а свои воинские звания, полученные в годы выступления за ЦСКА, считает номинальными. Вяльбе за это назвала Исинбаеву предателем и посоветовала «закрыть рот».

«Исинбаева лукавит, что никак не состояла в вооруженных силах России. Почему она пошла выступать за армию? Потому что она её трудоустроила, давала зарплату, оплачивала сборы, тренеров, медицину, перелеты. Все мирские блага оплачивал ЦСКА. И всё у Елены было хорошо, пока не случились те события, о которых мы знаем. И сейчас ей выгодно откреститься от российской армии, потому что она переживает за свою будущую карьеру. Но это же можно было сделать по-разному. Зачем давать какие-то интервью? Армия дала ей многое в ее карьере — это факт и здесь глупо было бы это отрицать.

Понятно, что она на самолете не летала и на танке не ездила. Она в основном представляла интересы ЦСКА. И, кстати, это не уникальный случай, когда спортсмен представляет интересы армии. В других странах, в Европе — Германии, Италии есть спортивные клубы армии, которые представляют разные силовые структуры. Не удивительно, что даже проходят всемирные армейские игры, и там выступают профессиональные спортсмены, а не танкисты или пулеметчики. Поэтому звание майора у Исинбаевой не номинально, она работала в ЦСКА.

Я читал, что Вяльбе после всего этого назвала Исинбаеву предателем. Елена Валерьевна славится своими жёсткими высказываниями, она в этом интервью даже про меня сказала и, кстати, неплохо. Вяльбе сама как титулованная спортсменка, президент федерации ревностно относится ко всему, когда начинают притеснять российских спортсменов, тренеров и страну. Я практически всегда разделяю её мнение и здесь они схожи. Вяльбе жёстко прошлась по Исинбаевой, но во многом она права», — приводит слова Свищёва Metaratings.