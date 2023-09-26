Вяльбе — об Исинбаевой: сначала у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала недавние высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом российской легкоатлетки Елены Исинбаевой. Ранее Исинбаева, покинувшая Россию и проживающая в Испании, заявила, что её воинские звания носят номинальный характер.
«Ну и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотёрла, а майор — это всё номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь. Надо как-то определиться, она уже немаленькая девочка. Она детей уже воспитывает своих. Не пыталась и никогда не пойму её. Да, это её выбор, но я её не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это ещё более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живёт в своей Испании, или где она там живёт? И радуется жизни там теперь.
Она здесь как сыр в масле каталась. Никогда она там жить так не будет. Если у неё, конечно, нет там какого-то бизнеса или скопленных миллиардов. Всё же тает очень быстро.
Поможет ли Исинбаева восстановить российских спортсменов в правах? Даже не надейтесь. Ничего она не сделает. Просто не надейтесь», — отметила трёхкратная олимпийская чемпионка», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
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