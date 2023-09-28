Вице-чемпионка Олимпиады-2020 Анжелика Сидорова стала мамой

Светлана Абрамова, тренер серебряного призёра Олимпийских игр в Токио российской легкоатлетки Анжелики Сидоровой, специализирующейся в прыжках с шестом, сообщила, что спортсменка накануне родила ребёнка.

«Вчера Анжелика стала мамой», — приводит слова Абрамовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Сидорова объявила о беременности на своей странице в социальных сетях в мае текущего года. Российская легкоатлетка является четвёртой в истории женщиной, преодолевшей пятиметровый рубеж. Помимо серебра, завоёванного на Олимпиаде 2020 года, на счету Сидоровой победа на чемпионате мира 2019 года, золото чемпионата Европы 2014 года, победа на первенстве Европы в помещении в 2015 году и две серебряные медали чемпионатов мира в помещении.