Вице-чемпионка Олимпиады-2020 Анжелика Сидорова сообщила о беременности

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, специализирующаяся в прыжках с шестом, сообщила о беременности.
«После пропуска зимнего сезона был только один вопрос: что дальше? Неожиданно быстро я получила оооочень чёткий ответ (смайл беременной женщины). Так что отпуск продолжается.
И знаете, я так рада ещё на какое-то время отстраниться от всего, что за последние годы принесло мне столько разочарования в людях. А сейчас у меня только одна задача: сделать так, чтобы агрессии и злости стало меньше хотя бы внутри и вокруг меня», — написала Сидорова в соцсетях.
Фото: Личный архив Анжелики Сидоровой
Сидорова — четвёртая женщина в истории, преодолевшая пятиметровый рубеж, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы в помещении 2015 года.
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