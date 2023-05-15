Вице-чемпионка Олимпиады-2020 Анжелика Сидорова сообщила о беременности

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, специализирующаяся в прыжках с шестом, сообщила о беременности.

«После пропуска зимнего сезона был только один вопрос: что дальше? Неожиданно быстро я получила оооочень чёткий ответ (смайл беременной женщины). Так что отпуск продолжается.

И знаете, я так рада ещё на какое-то время отстраниться от всего, что за последние годы принесло мне столько разочарования в людях. А сейчас у меня только одна задача: сделать так, чтобы агрессии и злости стало меньше хотя бы внутри и вокруг меня», — написала Сидорова в соцсетях.

Фото: Личный архив Анжелики Сидоровой

Сидорова — четвёртая женщина в истории, преодолевшая пятиметровый рубеж, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы в помещении 2015 года.