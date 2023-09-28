Александра Костенюк: так и не услышала ответа на мой вопрос — почему нас лишили флага?

Российская шахматистка Александра Костенюк, которая сейчас выступает под флагом Швейцарии, высказалась о времени, когда ей приходилось играть под нейтральным флагом.

«Несколько последних лет мы играли с флагом Федерации шахмат России, но это всё равно сборная России. Но было неприятно даже не за себя, а за страну, потому что я так и не услышала ответа на мой вопрос — почему нас лишили флага? Не потому же, что мы русские, да? Иногда такие ответы звучали, но, наверное, причина в чём-то другом. Меня интересовало, кто виноват, как избежать таких ошибок в будущем, что делать дальше, почему только нас лишают флага.

Ещё в 1996 году, когда я играла в одном из первых чемпионатов мира — ещё детских, была довольно очевидная, как мне кажется, ситуация: у соперницы упал флаг, позиция ничейная, но я выиграла. Она расплакалась, убежала, а потом подала апелляцию, и ей присудили ничью. Мне говорили: «Это потому что мы русские». Это ещё в 1996 году! Надо, наверное, как-то менять подход к жизни. Потому что на любые проблемы у нас будет ответ — это потому что мы русские. А я во всеобщий заговор против России не верю», — сказала Костенюк в шоу Вити Кравченко на YouTube.