Александра Костенюк: когда я играла за Россию, государство использовало моё имя

Российская шахматистка Александра Костенюк, которая сейчас выступает под флагом Швейцарии, высказалась о причинах смены спортивного гражданства.

«В тот момент, когда я приняла решение о смене гражданства, ближе к концу 2022 года, я больше не могла физически быть частью всего этого. Когда я играла за Россию, государство использовало моё имя, постоянно было «российская шахматистка выиграла». Раньше я не обращала на это внимания, но сейчас я почувствовала, что моими победами пытаются что-то доказать. Сейчас это звучит как доказательство того, что, мол, смотрите, мы лучше всех, и в спорте тоже. Это заиграло другими красками. Мне было очень сложно и страшно, я не хотела быть частью этого.

Россия — моя страна. Именно географически страна, на языке которой я разговариваю, где живут мои родители. Меня учили так, что бросать свою страну в сложные моменты, это неверное решение. И мне порой кажется, что моё решение играть под швейцарским флагом, это не просто своего рода протест, но и бегство. Я не выдержала, я не смогла перенести этот ужас, чувствовать себя частью этого. И я сказала — без меня. Не используйте моё имя. Я закрываюсь от всего, играю под швейцарским флагом и пытаюсь жить так. Но где-то внутри меня, я не могу сказать, что это правильно», — сказала Костенюк в шоу Вити Кравченко на YouTube.