Александра Костенюк: люблю Россию и желаю ей всего наилучшего

Швейцарская шахматистка Александра Костенюк, ранее представлявшая Россию, рассказала в шоу Вити Кравченко на YouTube, что спустя какое-то время надеется спокойно приезжать на родину.

«Я не предатель, потому что я люблю Россию и желаю России всего наилучшего. Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину, не боясь каких-то непонятных дел или патриотов, которые напишут донос или ещё что-то. Хочу, просто гуляя по маленьким провинциальным городкам России, получать удовольствие, видеть, как страна меняется к лучшему. Лучшее для меня — это образ жизни, это то, что люди счастливы, куда бы ты ни приехал», — сказала Костенюк.

Костенюк была чемпионкой мира среди женщин с 2008 по 2010 год.