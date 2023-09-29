Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Журова заявила, что, когда ситуация изменится, шахматистка Костенюк вернётся в Россию

Журова заявила, что, когда ситуация изменится, шахматистка Костенюк вернётся в Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова 12-й чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк о причинах смены спортивного гражданства с российского на швейцарское.

Костенюк заявила, что в России «использовали её имя». А своё решение назвала не только протестом, но и бегством, подчеркнув, что в глубине души не уверена в правильности своего поступка.

«Мне показалось, риторика её разговора была в том, что она понимает, что это временно. А потом, когда ситуация изменится, она хочет вернуться и жить в России. Она здесь была востребована и любима, её везде приглашали, опекали. Не знаю, насколько в других странах финансируются шахматисты, какие у спортсменов её уровня есть возможности заработать. Видимо, сейчас в России зарабатывать не получается, и она прикинула, что надо переходить туда», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Материалы по теме
Александра Костенюк: когда я играла за Россию, государство использовало моё имя
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android