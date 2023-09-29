Журова заявила, что, когда ситуация изменится, шахматистка Костенюк вернётся в Россию

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова 12-й чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк о причинах смены спортивного гражданства с российского на швейцарское.

Костенюк заявила, что в России «использовали её имя». А своё решение назвала не только протестом, но и бегством, подчеркнув, что в глубине души не уверена в правильности своего поступка.

«Мне показалось, риторика её разговора была в том, что она понимает, что это временно. А потом, когда ситуация изменится, она хочет вернуться и жить в России. Она здесь была востребована и любима, её везде приглашали, опекали. Не знаю, насколько в других странах финансируются шахматисты, какие у спортсменов её уровня есть возможности заработать. Видимо, сейчас в России зарабатывать не получается, и она прикинула, что надо переходить туда», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».