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Экс-россиянка Сардана Трофимова завоевала бронзу в марафоне на Азиатских играх

Экс-россиянка Сардана Трофимова завоевала бронзу в марафоне на Азиатских играх
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Бывшая российская легкоатлетка Сардана Трофимова, ныне представляющая сборную Кыргызстана, заняла третье место в марафоне на Азиатских играх, которые проходят в Ханчжоу (Китай).

Победительницей марафона стала представительница Бахрейна Юнис Чумба, преодолевшая дистанцию за 2 часа 26 минут 14 секунд. Второе место заняла китайская легкоатлетка Дешун Жан, завершившая забег за 2 часа 27 минут 55 секунд. Бронзовая медалистка соревнований Трофимова преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 28 минут 41 секунду.

Напомним, Трофимова сменила спортивное гражданство в 2022 году. Легкоатлетка пять раз становилась чемпионкой России в марафонском беге.

Летние Азиатские игры проходят с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

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