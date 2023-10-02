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Северокорейская тяжелоатлетка установила мировой рекорд на Азиатских играх

Северокорейская тяжелоатлетка установила мировой рекорд на Азиатских играх
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Северокорейская тяжелоатлетка Ким Иль Ён подняла штангу весом 111 кг и тем самым установила мировой рекорд в рывке, а также завоевала золотую медаль среди женщин до 59 кг.

Подъём Ким, сделанный 20-летней спортсменкой в третьем рывке женского финала, превзошёл предыдущий рекорд — 110 кг, установленный в 2021 году.

Стоит отметить также первый рывок Ким, который был сделан с весом 103 кг. Такой вес поднимала ещё лишь одна спортсменка из Китая, действующая чемпионка мира — Луо Шифан. Однако после этого китаянка в третьем рывке выбрала штангу 107 кг, тем самым позволив Ким Иль Ён установить мировой рекорд.

Общий вес, поднятый северокорейской спортсменкой, также оказался рекордным для Азиатских игр — 246 кг, что всего лишь на 1 кг меньше мирового.

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