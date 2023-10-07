Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кулижников: выступлю только под флагом России. Нейтральный статус — вытирание ног о нас

Кулижников: выступлю только под флагом России. Нейтральный статус — вытирание ног о нас
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, готов ли он выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе в случае допуска российских спортсменов.

«Готов ли выступать в нейтральном статусе? Нет. Я только за выступление под флагом России. Если завтра ISU допустит в нейтральном статусе, выступлю ли? Нет, я не буду выступать в нейтральном статусе. Это моя позиция. Это вытирание ног о нас», — приводит слова Кулижникова «Матч ТВ».

Напомним, конькобежцы из России и Беларуси отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. В данный момент идёт заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), которое проходит в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября. Ранее также стало известно, что в ISU лоббируют допуск белорусских спортсменов на турниры. У россиян же такой поддержки в организации нет.

Материалы по теме
Кулижников: в ISU ничего не решат. Прекрасно видим, какие антироссийские настроения сейчас
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android