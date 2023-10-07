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«Поеду, только если Путин скажет». Кулижников — о выступлении в нейтральном статусе

«Поеду, только если Путин скажет». Кулижников — о выступлении в нейтральном статусе
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Пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что готов выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе только в том случае, если Владимир Путин так скажет, а также рассказал, как в нынешних условиях развивать конькобежный спорт

«Если все поедут в нейтральном статусе, то стану ли выступать? Я — нет. Только если сам Владимир Путин скажет, что надо ехать. При другом раскладе — нет.

Как в нынешних условиях развивать наш вид спорта? Как удержать людей в команде? Я считаю, должно быть больше обратной связи от руководства нашего спорта. Чтобы нам больше рассказывали, чтобы как-то слышали нас, чтобы советовались с людьми, которые непосредственно с нами работают. А так, толком по зимним видам информации никакой нет. И пока её нет, мы плавненько тушимся. Дело даже не в призовых, пусть сделают хорошие старты, с участием того же Китая, вот это нам сейчас больше всего нужно», — приводит слова Кулижникова «Матч ТВ».

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