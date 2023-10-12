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МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

МОК временно отстранил Олимпийский комитет России
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Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) объявила об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления.

В заявлении организации сообщается, что включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

«Олимпийский комитет России больше не имеет права исполнять функции национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от МОК.

Как указано в рекомендациях МОК от 28 марта 2023 года, которые остаются в силе, МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже и в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент ОКР Станислав Поздняков объявил о включений в состав организации региональных олимпийских комитетов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Решение было принято на заседании исполкома ОКР, прошедшем 5 октября в Москве.

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