Ишмуратова — об Исинбаевой: к сожалению, не научили ее Родину любить

Двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о Елене Исинбаевой и её политических взглядах.

«‎Думаю, мы не знаем в целом всей ситуации, почему в МОК не стали исключать Исинбаеву и Тарпищева. Но Елена ясно дала понять, что она не поддерживает СВО и ей нравится жить в других странах. Здесь получается палка о двух концах: великая спортсменка — и такое отношение к своей Родине!.. Это неправильно. Видимо, что‑то случилось в каком‑то воспитательном моменте в детстве: к сожалению, не научили ее Родину любить… Но, если, например, в Испании, где она живет, случится что‑то подобное, что случилось на Ближнем Востоке? Куда ей уезжать? В Монако? В России ведь всё родное, всё знакомое. Нет лучше той страны, где ты родился. А так, что касается МОК, то, видимо, не исключили, потому что это на их усмотрение. Наверное, их это устраивает»‎, — сказала Ишмуратова в интервью «Матч ТВ».