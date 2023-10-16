Аль Хачдади: у Михайлова есть всё. Мне же приходилось доказывать, что я один из лучших

Лидер волейбольного клуба «Белогорье» Мохамед Аль Хачдади сравнил свою карьеру с карьерой лидера российского волейбола Максима Михайлова, который играет за «Зенит» уже больше 15 лет.

«А такую зарплату, как получает Максим, в другом месте никто не предложит. В Италии не смогут себе позволить платить игроку такие деньги. Возможно, сейчас там такой единственный волейболист – это Леон. Но он единственный. Максим Михайлов – суперигрок, но четыре-пять лет назад Италия не могла себе позволить платить ему такую же зарплату, как здесь. Хотя он получал очень много предложений из Италии: от «Перуджи», «Любе», «Трентино». Но я уважаю его выбор. Если ему хорошо в команде, зачем что-то менять?

Михайлов в России – величина. Он игрок сборной, брал Олимпиаду, у него есть всё. Я же всегда был в погоне за чем-то. Мне приходилось переезжать из страны в страну, чтобы показать, что я хороший игрок. У меня в карьере никогда не было Кубка мира или Олимпиады. Поэтому мне приходилось путешествовать. Если посмотреть на мою карьеру, то я поиграл уже во всех сильнейших лигах, чтобы доказать, что являюсь одним из лучших. Именно в этом была причина переездов – чтобы что-то доказать. Это как сравнить рыбалку: когда ты сидишь на берегу реки и у тебя есть всё – ты ловишь рыбу одну за другой. С тем, когда ты выходишь на лодке в море и тебе уже приходится искать места и плыть туда, где можно поймать больше», – сказал Аль Хачдади в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.