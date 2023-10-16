Соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону пройдут на ОИ-2026 за пределами Италии

Соревнования зимних Олимпийских игр 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту пройдут за пределами Италии, принимающей Олимпиаду. Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго.

«Мы работаем над изучением всех возможных решений и альтернатив вместе с МОК и международными федерациями, прежде чем представить выбор на окончательное утверждение. В этой связи важно помнить, что подобное решение повлияет на операционную деятельность и будет иметь последствия для бюджета организационного комитета», — заявил Малаго во время сессии МОК в Мумбаи. По информации портала Inside the Games, перенести соревнования на свою трассу предложили в Инсбруке (Австрия).

Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Это уже третий случай переноса отдельных соревнований из принимающей страны. Так, в 1920 году соревнования по парусному спорту состоялись в Нидерландах, а не в принимавшем летние Игры Антверпене (Бельгия), а в 1956 году вместо Мельбурна (Австралия) соревнования по конному спорту принял Стокгольм (Швеция).