Путин поддержал возрождение спортивных парадов на Красной площади

Президент России Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади. Эта идея была предложена главе государства во время проведения международного форума «Россия — спортивная держава» в Перми.

С инициативой возродить спортивные парады, а также объявить 2024 год Годом спорта выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв. «Хотел бы к вам обратиться, чтобы следующий год Годом спорта сделать, потому что такие спортивные события огромные в России, весь мир будет смотреть на это, и это (объявить 2024 год Годом спорта. — Прим. «Чемпионата») будет правильно. На Красной площади также возродить спортивный парад. Мы готовы его организовать. Раньше тоже его проводили», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Президент поддержал инициативу, назвав её хорошей идеей.