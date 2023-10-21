Снежик стал талисманом зимней Спартакиады ‒ 2024

Официальным талисманом Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов по зимним видам спорта стал персонаж Снежик. Об этом было объявлено на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин презентовал Снежика в павильоне Министерства спорта. Талисман символизирует снежинку, имеет теплые наушники и пятиугольник на теле в форме знака качества СССР.

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России. Всего будет разыграно 108 комплектов наград в олимпийских видах спорта: хоккей, биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, шорт‑трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, ски‑альпинизм, сноуборд, фигурное катание, фристайл.