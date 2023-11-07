Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич родила дочь

В семье трёхкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Александры Пацкевич и российского пловца Григория Фалько родилась дочь.

«Ещё один важный день в нашей жизни — 07.11.2023. Ровно в поставленный ПДР, вот что значит пунктуальность. Спасибо мужу и врачам, благодаря им это был прекрасный процесс, о котором я уже вспоминаю с умиротворением, спокойствием, теплом и любовью», — написала Пацкевич в своём телеграм‑канале.

Напомним, новорождённая стала вторым ребёнком в семье Пацкевич и чемпиона Европы по плаванию Григория Фалько. Первый — сын Семён, родился в 2019 году.