Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич родила дочь

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич родила дочь
Комментарии

В семье трёхкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Александры Пацкевич и российского пловца Григория Фалько родилась дочь.

«Ещё один важный день в нашей жизни — 07.11.2023. Ровно в поставленный ПДР, вот что значит пунктуальность. Спасибо мужу и врачам, благодаря им это был прекрасный процесс, о котором я уже вспоминаю с умиротворением, спокойствием, теплом и любовью», — написала Пацкевич в своём телеграм‑канале.

Напомним, новорождённая стала вторым ребёнком в семье Пацкевич и чемпиона Европы по плаванию Григория Фалько. Первый — сын Семён, родился в 2019 году.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android