Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич родила дочь
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В семье трёхкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Александры Пацкевич и российского пловца Григория Фалько родилась дочь.
«Ещё один важный день в нашей жизни — 07.11.2023. Ровно в поставленный ПДР, вот что значит пунктуальность. Спасибо мужу и врачам, благодаря им это был прекрасный процесс, о котором я уже вспоминаю с умиротворением, спокойствием, теплом и любовью», — написала Пацкевич в своём телеграм‑канале.
Напомним, новорождённая стала вторым ребёнком в семье Пацкевич и чемпиона Европы по плаванию Григория Фалько. Первый — сын Семён, родился в 2019 году.
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